美股12月開局38年最差　仍阻不到聯儲加息？

外國傳媒報道，美股今年12月開局為38年、即1980年以來最差，截至上周五(12月14日)止的9個交易日，道指累跌5.6%；標指累挫5.8%；納指累瀉5.7%。



不過，加拿大皇家銀行資本市場首席美國經濟學家Tom Porcelli預計，就算美股開局至今表現不濟，也未至於壞到要聯儲局本周停止加息，因經濟數據依然強勁。再者，美股今年以來總回報仍然變動不大，只是蒸發了年內升幅而已。



PAAMCO董事總經理Putri Pascually也認為，如果聯儲局將目光放在偏緊的就業市場及勞工薪金上揚，再加上11月零售數據反映消費者支出健康，繼續加息是合理的。根據過往經驗，聯儲局着重經濟數據多於市場波動。



聯儲局將於香港時間周四(12月20日)凌晨公布議息結果。聯邦基金利率期貨顯示，市場仍估計74.1%機會加息0.25厘。

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