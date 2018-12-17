調查：12%人外遊無買保險　呢個年齡層佔比最多...

又到聖誕新年的旅遊旺季，不少家庭都會趁長假期一家大細出國「鬆一鬆」，但跟據AXA安盛「旅遊保障意識調查」指，12%曾於過去一年外遊的受訪民眾並沒有購買旅遊保險，當中25到34歲的年輕人佔最多。



政府廣告都有講「旅遊保險睇清楚，安心出發樂趣多」，但該調查發現，即使有購買旅遊保險，近半受訪者買旅保時沒有細閱或比較不同產品的保障範圍，或62%受訪者於出發前一至兩星期才購買旅遊保險，而一成人甚至「臨急抱佛腳」在出發前一至兩天才購買。



AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲指，市民若太遲投保，而途中或行前發生遇上行程延誤，市場上大部分旅遊保險或未能提供賠償。她以早前颱風「山竹」為例，不少市民因太遲購買旅遊保險，即使天文台早已預示「山竹」來臨，屬於「已知事故」的範圍，以致部分投保人無法索償團費、交通或住宿等預付訂金。



至於旅遊發燒友，或鍾情即興買機票「快閃遊」的打工仔，李劍雲亦指，明白每次旅途前都要張羅旅遊保，的確費心，她建議可考慮買全年旅遊保險計劃。她又透露，該集團與滙豐共同推出的366天「旅遊萬全保」，投保客戶按年增長一成。

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