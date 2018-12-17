【北水追蹤】鐵塔強勢有因　大媽積極吸納

市場觀望美國周中舉行的議息會議，港股周一(17日)表現牛皮，恒指收市微跌6點報26,087點，主板成交554億元。港股通成交額約52億元，較上個交易日減少約16億元，佔主板成交額9.5%；南下資金淨流入3.71億元人民幣。



部分內房股繼續遭拋售，中國海外發展(00688)及融創中國(01918)分別錄得約5,036萬元及1.3億元的港股通淨沽出，後者為全日淨流出最多之個股。



交通銀行(03328)、中國太平(00966)及中國神華(01088)港股通亦分別錄得約6,186萬元、4,430萬元及4,193萬元的淨沽盤。至於滙豐控股(00005)亦有約3,851萬元的港股通淨賣出。



中國鐵塔(00788)強勢破頂，原來「大媽」亦都真金白銀支持，其港股通錄得1.5億元的淨買入，為全日淨流入最多之個股。



騰訊控股(00700)及華潤啤酒(00291)分別錄得港股通淨買入約9,510萬元及4,755萬元；中航科工(02357)及豐盛控股(00607)亦受捧，淨流入約3,665萬元及3,611萬元。

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