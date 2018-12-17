廸生創建斥10億投資科技及相關業務

廸生創建(00113)公布以Harvey Nichols品牌推出結合網上及實體店的零售模式，新店將會在太古廣場現有Harvey Nichols第二層，店舖面積因配合新銷售模式而減少50%，有關投資額2.5億元。



集團執行主席潘廸生表示，計劃合共投資10億元於新店、科技及有關科技公司，其中已動用超過2億元。他又透露，零售是集團的核心業務，將繼續投放更多資源在零售方面。當10億元用畢後，將有第二筆投資，而數目絕不會少於10億元。



執行董事潘冠達表示，太古店將於2019年中暫時關閉並裝修3至5個月，目標在秋季開幕。他又指，現時有不少客人網上購物，新模式將可增加3倍產品，為顧客提供更多選擇。



他指出，雖然店舖面積將減少一半，但同時可以大幅減少固定成本，而商品選擇大幅增加，可提高銷售量，集團從而能以最大限度地提供每方呎銷售量及利潤。他續表示，集團今年的網上銷售增長達三位數字，並預計趨勢會持續，但不便透露銷售額。



被問及近期的零售表現，潘廸生稱，自10月起零售明顯放緩，坦言下半年度充滿挑戰，包括人民幣弱勢、香港與內地的零售價格差距收窄、股市波動影響消費情緒等，但強調集團有信心及已準備好迎接挑戰。



集團近期多次回購，他指，集團擁有超過15億元現金，冀給予忠實股東合理回報，會用不同方式讓股份增值，故積極回購。

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