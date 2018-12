聯交所股權變動資料顯示,復星醫藥(02196)於12月17日獲復星國際(00656)增持10萬股,最新持股數目2,401萬股。



太平洋航運(02343)於12月12日獲摩根大通增持712萬股,最新持股數目約2.75億股。



中國石油股份(00857)於12月12日獲摩根大通增持5,003萬股,最新持股數目約14.95億股。



中海油田服務(02883)於12月11日獲FMR LLC增持93萬股,最新持股數目約1.09億股。



中國通信服務(00552)於12月12日獲Hermes Investment Management Ltd增持209萬股,最新持股數目約1.21億股。



藥明康德(02359)於12月13日獲威靈頓資產管理增持375萬股,最新持股數目2,775萬股。



恒安國際(01044)於12月14日獲許連捷增持100萬股,最新持股數目約2.45億股。



萬洲國際(00288)於12月14日獲郭麗軍增持179萬股,最新持股數目約1.13億股。



華電福新(00816)於12月12日獲中國再保險(01508)增持842萬股,最新持股數目約5.99億股。



中國誠通發展集團(00217)於12月14日獲China Chengtong Holdings Group Ltd增持21萬股,最新持股數目約30.19億股。



中駿集團(01966)於12月14日獲Newup Holdings Ltd增持250萬股,最新持股數目約20.44億股。



國安國際(00143)於12月14日獲Road Shine Developments Ltd增持756萬股,最新持股數目約41.56億股。



國泰君安國際(01788)於12月13日獲國泰君安証券股份有限公司增持369萬股,最新持股數目約50.92億股。



時計寶(02033)於12月13日獲董觀明增持9萬股,最新持股數目約14.61億股。



珠海控股投資(00908)於12月13日獲Longway Services Group Ltd增持29萬股,最新持股數目約3.58億股。



美亞控股(01116)於12月14日獲Aspial Investment Ltd增持2,500萬股,最新持股數目約4.25億股。



英皇鐘錶珠寶(00887)於12月11日獲Emperor Watch & Jewellery Group Holdings Ltd增持4,630萬股,最新持股數目約37.33億股。



路勁(01098)於12月13日獲惠記集團(00610)增持11萬股,最新持股數目約3.18億股。



香港建設(控股)(00190)於12月12日獲劉慧增持7萬股,最新持股數目約3.74億股。



常茂生物(00954)於12月14日獲冷一欣增持5萬股,最新持股數目230萬股。



朗詩綠色集團(00106)於12月13日獲田明增持36萬股,最新持股數目約31.24億股。



陽光房地產基金(00435)於12月13日獲Henderson Sunlight Asset Management Ltd增持35萬股個信託單位,最新持有信託單位約1.31億個。



─ ─ ─



海螺水泥(00914)於12月12日被摩根大通減持181萬股,最新持股數目約1.03億股。



廣深鐵路股份(00525)於12月12日被貝萊德減持1,110萬股,最新持股數目約2.33億股。



青島啤酒股份(00168)於12月12日被T. Rowe Price Associates, Inc. and its Affiliates減持26萬股,最新持股數目3,270萬股。



鞍鋼股份(00347)於12月13日被RWC Asset Advisors(US) LLC減持431萬股,最新持股數目8,387萬股。



福萊特玻璃(06865)於12月12日被Paragon Resort Fund L.P.減持374萬股,最新持股數目約1.07億股。



網龍(00777)於12月14日被李均雄減持8萬股,最新持股數目69萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」,助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據,助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html