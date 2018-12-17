【脫歐陰霾】英國人「勒緊褲頭」　逾1200間餐廳結業

外國媒體報道，受到英國脫歐帶來不確定和利率上升打擊，英國消費者正「勒緊褲頭」，截至今年9月的過去一年，有超過1,219家英國餐廳結業甚或破產，按年增長24%。



報道引述馬施雲國際會計師事務表示，由於購買力下降，包括Carluccio's、Prezzo、Jamie's Italian和Strada在內的多家連鎖餐廳都因產能過剩選擇關閉部分門店，且目前消費需求沒有回暖迹象。



事實上，英國消費者購買力增長速度已是近一年以來的新低，當地第二季的家庭支出按年增長，由2017年同期的3%急劇放緩至1.6%。

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