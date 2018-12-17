明年All in新興市場？法興策略師：要等多18個月

面對美國經濟增長現放緩，投資者對明年新興市場寄予厚望，然而法國興業銀行策略師Jason Daw就吹淡風，指出新興市場的風險正加大。



Jason Daw是少數幾位預測新興市場明年1月起將出現暴跌的分析師之一。他指出，資產類投資不會馬上好轉，並稱9月以來，土耳其里拉、巴西雷亞爾及南非蘭特為首的貨幣小幅回升是暫時性的，全球經濟增長放緩以及美聯儲繼續收緊銀根，將持續造成發展中國家貨幣貶值。



他認為，資本回流新興市場面臨嚴重障礙，主要是投資行為的適應過程需要持續多年，而可以大舉買入新興市場資產的時機要等到美聯儲開始降息，這可能還要再過18個月。

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