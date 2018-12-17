星級地產分析員：樓價或跌至明年底　最多挫20%

外國傳媒報道，著名星級地產分析員、以香港為基地的Portwood Capital創辦人卓百德(Peter Churchouse)接受訪問時表示，香港樓價雖然下跌，整個跌浪甚或持續至2019年底，但預計不會出現「直插式」樓災，主因是香港經濟基本因素仍具有彈性，以及內地人對港樓依然有需求，只是暫時被壓抑。



他說：「如果你看看經濟基本因素，除非中國或其他同等級地方發生金融危機，否則我認為香港樓市的調整不會導致危機，估計今次跌浪在2019年底時會最多累挫20%。」



卓百德早於今年10月已直言，從未見過港股「見熊」而港樓可以不跌。當時已預期在基本情況下，住宅樓價或下跌10至15%，最多可能下跌兩成。



他又分享港樓見底信號。根據過往經驗，香港一、二手樓成交量若突破每月1萬宗，即代表樓市進入牛市；但如果每月成交少於5,000宗，可以肯定是熊市。若9至12個月後，成交量能夠連續幾個月維持6、7千宗，即代表樓市經已見底。

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