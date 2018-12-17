理財Campus：重磅股票基金　邊啲逆市賺到笑？

今年差不多來到尾聲，美股大致原地踏步，港股跌勢更是慘烈，但小部分零售基金年內有9%以上升幅，跑贏通脹。若投資者今年未能取得正回報，或可試試從中取經。



【美國增長基金】主攻大市值股 漲12%領先

美股是年內表現最強的成熟股票市場，亦是最遲見頂回落。以道指為例，於10月3日見26,951點的紀錄新高後進入調整期，上周收市輕微低於年初水平。



惟按晨星(亞洲)資料，主力投資美國大市值增長型公司股份的摩根士丹利美國增長基金，年內有逾12%升幅，領先同儕。基金持股有別於一般美股基金，截至10月底，除最大持股亞馬遜(佔比8.94%)外，第二和第三持股份別為雲計算公司Veeva Systems(佔比6.36%)和生物科技公司Illumina(佔比5.88%)，對港人來說或較陌生。



基金十大持股中有9隻並非基準指數的權重股，包括Twitter、星巴克等，各自佔指數比重均不足1%。這令基金表現較大機會偏離指數表現，更考基金經理的揀股功力。資料顯示，基金的6人投資團隊，投資經驗由18至30年不等。



【世界健康科學基金】專吼美國藥廠 揸輝瑞雅培

在香港上市的中資醫藥股股價年內調整甚深，但專買美國上市公司的健康護理行業股票基金卻表現強勁，當中貝萊德世界健康科學基金年內升11.69%。



10月份基金月報顯示，基金逾75%資金投資美國公司(餘下為英國、瑞士等區域)，首三大持股依次為輝瑞、聯合健康集團、美國雅培。基金投資組合市盈率逾27倍、市帳率達4倍。

至於富達環球健康護理基金，年內亦有近10%升幅，但在投資國家分布上，美國公司佔比較上述基金低，佔64.9%。截至10月底，聯合健康集團和美國雅培是基金首兩大持股，輝瑞則十大不入。基金投資組合市盈率逾25倍，市帳率高見4.6倍。



【美國科技基金】力保10%回報 大幅跑贏同儕

儘管納指由歷史高位下跌不少，不過，科技股仍然是年內跑贏的板塊之一，事實上，摩根美國科技基金年內有約一成升幅，更大幅跑贏平均下跌5%的同儕。



基金截至9月底的較大持股包括Alphabet、微軟、Nvidia、蘋果公司等科技企業，但後者以3.1%佔比排在第五位，遠低於其佔納指逾一成比重，令基金受蘋果公司近期跌浪影響較少。



【新興中東基金】食正沙特升市 金融股最重倉

今年新興市場股市表現兩極，即使是中東市場，也有年內升約一成的沙特阿拉伯股市，以及同期急挫逾兩成的杜拜股市，能否揀中市場很可能是勝負分野。



截至上周五(14日)，摩根新興中東基金年內升近一成，而截至9月底的基金組合有三分之二投資正是沙特阿拉伯股票，並以佔54%的金融股最為重倉。今年6月時，國際指數公司MSCI明晟宣布將沙特股市納入MSCI新興市場指數，明年中生效，成為股市高企的催化劑之一。



－－－－－－

【明年宜選擇貨幣及債券類】

雖然上述基金成為今年贏家，但明年又可能是另一番光景。再者，市場強弱隨時有變，在弱勢市場中表現出色的基金，隨時跑輸強勢市場中表現一般的基金，所以選中明年表現理想的市場同樣重要。



安柏環球投資部總監梁偉民表示，中美貿易關係未明朗，投資者憂慮經濟前景，預期明年初投資市場仍波動，投資時不宜太進取，先揀防守性高一點的貨幣市場基金和債券基金，直至第二季或之後才按當時情況作部署。



其中，現時市場預期明年加息次數不會太多，減輕對債價的壓力，投資美國國庫券或高投資級別企業債券的基金都可考慮。不過，歐洲現時債務水平不算健康，歐洲相關債券暫宜避開。



另外，受惠加息預期降溫，黃金是明年另一項值得留意的資產，投資者可透過買賣實金、黃金交易所買賣基金等方式涉足。



行業方面，科技板塊中長線仍看好，而今年從高位回落主因估值過高，但網購、雲端等未來發展潛力不能忽視。股價調整過後，估值開始重返合理水平後，仍然可以吼位吸納。至於今年表現較好的健康護理板塊，他抱中性看法，因美國總統特朗普早前擬推改革降低藥價，投資者要小心政策不明朗風險。



晨星(亞洲)資料顯示，年內暫時跑贏的美元貨幣市場基金有摩根美元貨幣基金，期內升幅約1.6%；跑贏的短期美元債券基金有駿利亨德森美國短期債券基金，同期升幅逾0.7%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm