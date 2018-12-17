奇準分析員：股市正築底　即將迎來「聖誕升浪」

外國傳媒報道，由金融海嘯至今一直是美股大好友、2015年及2016年環球多次大跌市時仍看好股市的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut於10月2日時呼籲客戶要增持現金，結果言中，兩個月後的今天，他再次唱好股市，預言2019年將是值得投資的一年，因為美國經濟不會放緩得太快，企業盈利將好過大部分人的預期，認為目前投資者過度保守了。



他指出，美股正在築底，或許即將迎來「聖誕升浪」。除了股市，他亦繼續看好聯儲局加息前景，認為2019年仍要加息兩次，主因是經濟依然良好。



Saut再次重申，今次美股的結構性牛市由2008年底開始，預計最少長達14年，即仍有大約4、5年才會完結。他於金融界已打滾近50年，坦言不是很多人都相信他的牛市論。



為何Saut提出「牛市14年」的理論？他早於2016年12月已解釋，當時標指剛經歷了「追買高潮」(buying climax)，奠下了「牛市14年」的基礎。所謂「追買高潮」，是指某段時間股價大升兼配合特大成交，之後成交就會萎縮，進入「陰乾」階段。



作為投資者，一定要記着Jeff Saut的名字，皆因他測市準確度高。舉例來說，他在2015年8月21日表示，根據其建立的「擇機入市模型」研究顯示，美股將於數日後見底，結果美股在8月25日創下該年收市新低。當時他亦指出，只要美股因急促大跌而見底，未來1個月將不會再跌穿，並有反彈。結果美股在2015年9月底時，已由低位累升逾10%。



到了2016年2月5日，他指出，美股將於1周內見底，結果美股真的在2月11日見短期底部。之後在英國脫歐公投後，他是少數分析員仍看道指上19,000點；美股8月創新高時，他仍堅稱「高處未算高」；11月特朗普當選美國總統後，他繼續唱好。



到了2017年，雖然他不時警告美股要調整，但同時強調牛市未完。直至今年3月初，警告美股未來數周仍會下跌，但牛市絕對未完，結果美股9月再創新高。到了10月2日，他就呼籲客戶增持現金，目前再次看好。



由於Saut多番看準大市，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。

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