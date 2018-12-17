最長空窗期結束！人行重啟逆回購　非幣策轉向而係...

中國人民銀行周一(12月17日)展開1,600億元人民幣(下同)的7天逆回購操作，中標利率為2.55%，結束了連續36個交易日的史上最長逆回購「空窗期」。該行解釋，交稅限期臨近、政府兌付債券款項、以及金融機構繳存法定存款準備金等因素下，重啟逆回購是為了維護銀行體系流動性合理充裕。



日資券商野村的首席中國經濟學家陸挺認為，市場流動性臨近年底通常會比較緊張，逆回購是讓銀行同業拆息保持平穩的日常操作；若高出政府認為合適的水平就會進行，並非貨幣政策轉向的重要信號，市場不必過分解讀。他指，當流動性緊張是結構性因素導致，或基礎貨幣收縮，人行就會考慮調低銀行的存款準備金率。若外匯佔款進一步收縮，降準的機會就會愈來愈高。



亦有內地券商的固定收入分析師指出，人行今次相隔36個交易日重啟逆回購，並不代表貨幣政策放鬆，原因是7天期不能滿足跨年的資金需要。



聯訊證券分析師康崇利表示，人行之前長期不做逆回購，反映現時內地貨幣政策的核心，並不在於向金融市場投放特定金額的流動性，而是透過利率去調節。逆回購通常用於解決短期的資金問題，短期的寬鬆容易流入房地產和融資平台，而非實體經濟，為市場提供長期的流動性才更有望支撐經濟。他相信，人行希望改善注入流動性的結構，並指存款準備金率還有較大的下調空間。



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