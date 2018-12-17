iOS十大賺錢Apps七個靠「睇」

應用研究公司Sensor Tower資料顯示，今年全球收入最高iPhone和iPad應用程式(Apps)榜單上，均由視頻應用主導，共佔7席，當中包括最賺錢的串流視頻應用Netflix。



截至今年11月底止，排名首位的Netflix通過iOS平台獲得的訂閱(subscription)收入高達7.9億美元，遠遠超過排名第二的騰訊視頻的4.9億美元；而榜單中其餘視頻應用還包括愛奇藝、快手、優酷和Hulu等。



另外，在上述榜單中排名前十位的Apps都提供訂閱功能，如社交約會應用程式Tinder就提供Tinder Plus和Tinder Gold兩種訂閱服務，助其在前十名獲一席之地。



除了凸顯出視頻、訂閱收費服務的重要性和流行度之外，該榜單還顯示中國市場對App Store的意義，因為收入排名前十中有5個來自中國，其中兩個來自騰訊(00700)。

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