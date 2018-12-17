礦難停不了！多款虛擬幣礦機低過一折求售

近日，內地登入全球第一大礦機廠商——比特大陸(Bitmain)官網發現，曾經爆炒致上萬、乃至數萬元人民幣(下同)的礦機，一機難求，甚至要求助走私的各種虛擬貨幣掘礦機，都已大幅降價。與原年初定價相比，多款機型已降至低於一折，最低僅300元。



其中比特幣礦機方面，T9+最為明顯。官網顯示，螞蟻礦機T9+10.5T （含APW7電源），單價1,800元。同時官網顯示，APW7電源單價650元，也就是螞蟻礦機T9+10.5T實際售價僅為1,150元。按現在的價格，這台礦機已經跌到年初的4.6%。



在另一虛擬貨幣達世幣(Dash)礦機方面，D3掘礦機跌得同樣悽慘。官網顯示，螞蟻礦機D3 17G，單價為300元。達世幣誕生於2014年，與比特幣相比，具有匿名性更高、交易速度更快的特色。



從去年初，達世幣價格從幾美元一路飆升到數百美元。去年8月，比特大陸正式推出達世幣礦機D3，當時官網標價11,300元，現在已跌至原價的2.7%，只剩原價的零頭。



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