樓價UPDATES︰市況拖累　特色戶也要減價賣

特色戶供應罕有，向來受追捧，但近期受市況拖累，亦要減價出售，長沙灣宇晴軒剛錄得一宗同類成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●宇晴軒6座高層G及H室相連戶，實用面積合共950方呎，擁全海景，最初開價1,680萬元，放盤僅一星期即獲買家洽購，最終降價105萬元，以1,575萬元易手，實用呎價16,579元。新買家為同區換樓人士，已睇樓多時，見上址位處高層，叫價合理，即決定入市。



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新界區



●荃灣區本月租務表現不俗，荃灣中心16座低層E室兩房戶，實用面積329方呎，以1.05萬元租出，實用呎租約32元。單位為業主於2018年5月以415萬元購入，回報率約3厘。



●荃灣荃昌中心昌寧大廈低層C室，實用面積316方呎，以兩房設計。單位11月開價510萬元，累減92萬元，剛以418萬元易手，實用呎價13,228元。原業主於1988年4月以34.5萬元一手價入市，30年升值約11倍。



●元朗溱柏9座高層G室，實用面積272方呎，屬開放式間隔，以1萬元租出，實用呎租約37元。租客為外籍人士，心儀單位附設裝修，是次並一次過繳付半年租金。



●屯門翠林花園錄即睇即租個案，上述單位為E座高層2室，實用面積602方呎，日前一名區內人士見同類三房盤源不多，加上業主有議價空間，故以1.48萬元承租，實用呎租近25元。



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