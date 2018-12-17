7隻騰訊概念股6隻破底　累股王兩年帳蝕逾400億

自去年以來，「股王」騰訊控股(00700)有份投資的股份及「親生仔」相繼來港上市，吸引有不少投資者關注及認購。不過，騰訊「點石成金」的光環似乎已褪色，這批「騰訊概念股」至今股價幾乎全線「潛水」，拖累騰訊兩年來投資新股帳面合共虧損逾400億元。



據東網統計，近兩年來合共有7間騰訊概念股上市，包括「小騰訊」閱文集團(00772)，及香港第二隻「同股不同權」股份美團點評(03690)等。除本月初上市的創夢天地(01119)首日失守招股外，其餘首掛表現均理想。當中以「小騰訊」閱文最威風，首日勁升86.18%，帶挈散戶一手帳賺逾9,000元，並引發全城熱抽「騰訊概念股」。之後接力上市的易鑫(02858)更獲逾30萬人搶購，公開發售錄得超額認購560.22倍。



然而，雖然招股反應火熱，但騰訊概念股大多虎頭蛇尾，紛紛跌穿招股價。以周一(17日)收市價計，易鑫表現最差，較招股價累跌逾75%，假設騰訊以其招股價7.7元持貨至今，以持股20.9%計算，帳面虧損約76.23億元。至於美團則累騰訊損手最多，其帳面虧損逾181億元。



表現較好的就只有上月底才上市的同程藝龍(00780)，周一收報10.38元，較招股價9.8元累升近6%，成為騰訊唯一有帳面利潤的新股投資，帳面約賺2.76億元。



事實上，騰訊今年以來自身股價同樣令人失望，以周一收報308.8元計，至今累跌23.94%或97.2元，市值累計蒸發逾9,253億元。隨着有份投資的股份表現欠佳，甚至會拖累騰訊第4季業績表現。



據騰訊第3季業績顯示，截至9月底止，由於其持有逾22%的美團上市，受上市估值上漲收益帶動，因而錄得87.62億元人民幣的其他收益淨額。不過，美團上市至今股價已累跌24.85%、眾安在綫(06060)亦累跌逾53%，在其投資估值大減下，或會重挫騰訊第4季業績。



滙盈資產管理董事總經理連敬涵認為，現時市況反覆波動，對比高風險的新經濟股及無盈利股份，相信投資者會傾向防守性較高的股份，而目前基金亦轉買公共股及高息股，除非市況轉好，否則即使有騰訊「加持」，投資者亦無信心入市及認購，料「騰訊概念股」暫無運行。

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