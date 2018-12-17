澳優斥逾7800萬　增持澳洲業務股權

澳優乳業(01717)公布，旗下全資附屬公司以1,374萬澳元(約7,859萬港元)向ADP Group收購澳優營養餘下30%股權，交易將以現金687萬澳元(約3,930萬港元)，以及向ADP Group配售約414.95萬股支付，佔公司已發行股本約0.26%，發行價每股9.47元，較收市價8.72元溢價約8.86%。交易完成後，澳優營養將成為公司旗下間接全資附屬公司。



澳優乳業稱，增持澳優營養主要是因為其策略考慮，加上國際營養品市場急速增長，認為澳優營養旗下附屬公司ADP及Nutrition Car將穩步發展，為公司帶來正面貢獻。

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