小米雷軍生日　禮物超特別？

小米(01810)董事長雷軍星期日(12月16日)啱啱過咗49歲生日，仲收到兩份超級特別嘅生日禮物，分別係一架電動汽車，同埋一個誠心嘅道歉！



雷總上個星期六(15日)夜晚，就為上海蔚來汽車嘅新款電動汽車ES6發布會站台，坦言開初覺得互聯網造車係騙子，但當蔚來老闆李斌搵自己買車先改變呢個諗法。佢仲話，李斌係眾多互聯網車企入面，最識得汽車嘅一個，加上佩服佢嘅勇氣，所以決定支持。而喺發布會上，李斌宣布已經交付近萬部ES8，而當天更將其中一部交畀雷總添。



雷軍其後亦喺微博上透露李斌已經另外贈送一架ES6畀佢，咁咪即係買一送一？但雷總就話：「李斌送的這輛ES6，雖然很想留着自己開，想了想，還是轉送給米粉吧！」



至於另一份禮物，就係聯想集團(00992)副總裁常程透過微博同雷總祝賀兼道歉，仲講到明「多有得罪，生日快樂」。話說近日聯想為咗宣傳自家嘅新手機Z5s，喺官方發布咗四張海報，每一張都掛出小米8部智能手機，並宣稱Z5s喺各個方面都完勝小米8。雖然此舉令聯想大收宣傳效果，但就搞到小米管理團隊超冇癮囉。

－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth