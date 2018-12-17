【產經專題】內企債違約逾千億　分析料債權人僅收回15%

中國企業債券違約的數量及規模均創出新高，債券持有人逐步接納破產重整方案，分析認為這讓市場更有效率淘汰違約的民企，惟破產重整後，債權人平均僅收回10至15%本金。違約情況亦為債市帶來負面效應，據內地媒體統計，今年債券發行失利的總額達4.51萬億元人民幣(下同)。



彭博數據顯示，自11月初以來，內地至少出現5宗債券發行人違約事件，並且已經或者計劃進入破產重組程序，過去幾年僅出現零星個案，但今年以來，中國境內信用債的新增違約規模已經達1,030億元。



在債務違約的憂慮之下，內地債市延遲發行和發行失敗的債券規模，亦創出歷史紀錄。根據內地媒體統計，今年以來有785隻債券發行失利，單單於本月已經有17隻債券發行失敗或者延遲發行；有619隻債券歸因於市場問題，佔比接近八成，部分龍頭企業亦難逃過發行失利。



隨着內地政府減少為企業「兜底」，債券違約增加之下，市場亦趨向接納企業進行破產重組。穆迪大中華區信用研究分析主管鍾汶權直言，破產重組程序對債券投資者而言，不算是最差的結果，畢竟很多債券違約後，債權人追討本金的進展不大。



與默許企業拖欠債務比較，鍾汶權認為，重組方案屬於較積極的發展，投資者可以學會如何透過法律制度去討回權益，並明白如何判斷和選擇償付方案。市場不少分析認為，若通過法律進行重組的話，對債券投資者更公平有利，亦可以將難以償還債務的民營企業淘汰。



不過，外電亦引述律師事務指出，根據過往案例，企業一旦進入破產清算程序，普通債權人的平均回收率只有10至15%，意味當問題進入法律程序，債券投資者可能會面臨高於預計的損失。



儘管今年以來的債券違約規模為去年的四倍，星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享認為，相對內地整體的發行餘額及與已發展國家比較，仍然處於偏低水平，縱使沒有民營企業債務違約，內地亦或會出現理財產品違約事件，惟相信未足以引發金融系統性風險。

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