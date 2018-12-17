美股真相！標指逾半成分股已「陷熊」

外國傳媒報道，雖然美國標指今年以來僅累跌約3%(未計股息)，自高位亦僅累挫11.6%，未算太差，但數據顯示截至上周五(12月14日)，500隻成分股當中，已有385隻、即77%已陷入「調整」，即已由高位累挫一成；更有264隻、即53%已陷入「熊市」，即已由高位累挫兩成。



當中不乏早前被市場熱捧的股份，若以由高位計，蘋果公司累瀉29%；亞馬遜累挫22%；Facebook累瀉34%；美銀美林累插26%；花旗銀行累跌32%；3M累跌25%。



標指今年以來之所以僅跌3%，全靠公用股力撐，後者僅累跌0.3%，其他類別股份其實大多數已跑輸大市。

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