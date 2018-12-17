夜市UPDATES：美股跌幅縮至150點　Apple升勢穩固

美股跌幅大收窄，道指目前報23,953點，僅跌147點或0.61%；標指報2,587點，跌12點或0.49%；納指報6,883點，跌26點或0.39%。蘋果公司升逾1%。



【23:11】市況持續不穩，美股道指上周進入回調區域，周一更插315點，跌穿24,000點關口，目前報23,822點，挫277點或1.15%。道指成分股中，Nike勁挫3.67%，高盛跌幅擴大至2.64%。



另外，標指報2,570點，跌29點或1.15%。數據顯示，約53%的標指成分股跌入熊市，即股價較高位回調超過20%。



科技股權重納指續瀉94點或1.37%，至6,815點。亞馬遜及Twitter插逾3%；Fb及微軟跌逾1%；Apple則逆市升0.19%。



投資者仍在關注全球經濟放緩與美聯儲的政策動向，港股期指夜市失守二萬六，報25,925點，跌152點，低水163點。



金融市場進入「超級周」，英國脫歐、意大利預算案，及中國召開中央經濟工作會議，但焦點仍是美聯儲議息，市場關注主席鮑威爾對於明年加息的預期。



就在此時，一直反對加息的美國總統特朗普使出最後一擊，他指現在美元非常強勁、幾乎沒有通脹，這時候考慮加息是「令人難以置信」。



最新報道指，意大利向歐盟提交新的預算框架，赤字率2.04%。意股要跌0.74%至18,771點。



另外，英國首相文翠珊堅持目前的脫歐方案，意味硬脫歐機會大增，其他歐洲主要股市同向下，英股跌0.6%；德股跌1.03%；法股則跌0.91%。



【22:34】憂慮全球經濟放慢，美股道指上周五急瀉496點，今日開市早段續軟，跌217點，至23,882點；納指跌43點，至6,866點；標指跌14點，至2,585點。



馬來西亞就主權財富基金一馬基金(1MDB)案對高盛作出刑事起訴。高盛股價早段跌1.92%至169.46美元。



財經雜誌《巴隆氏》唱好美股明年升逾10%，原因包括利率維持相對低水平、經濟增長及企業盈利繼續上升，即使可能只是溫和增長。該雜誌又列出明年十大首選股，包括蘋果公司(Apple Inc.)、美國銀行、貝萊德、卡特彼勒、雪佛龍和戴姆勒。Apple股價早段升0.37%至166.1美元。美銀股價早段跌0.94%至24.25美元。

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