百歲CEO張允中　日日堅持要返工！

現年100歲嘅新加坡太平船務「Pacific International Lines(PIL)」創始人張允中，係世界上最年長嘅公司行政總裁(CEO)。佢大大話話已經度過咗80年職業生涯，雖然今年四月一日已宣布退休，但現時仍然每日Keep住返工，仲早出晚歸，風雨不改！



貴為《福布斯》雜誌2018年新加坡富豪榜第15位，張允中身家高達20.5億美元(約159.9億港元)，但佢唔鍾意拋頭露面，所以大眾對佢唔太熟悉。



講番少少歷史，有新加坡船王之稱嘅張允中喺1967年創立PIL，當年只係得49歲，公司發展至今更成為全球第9大貨櫃航運公司。



佢雖然已經將個位傳咗畀個仔張松聲，但呢位現年百歲嘅CEO接受外媒訪問時透露，自己仍然堅持每日去總公司返工，並巡視每個部門。對於退而不休，張允中笑言：「我唔可以留喺屋企，因為會非常無聊」，仲話：「呢個係我嘅習慣，我每日都會寫喺日記簿到，記低所有活動」。



除咗巡視業務，船王仲會親自指導兒子。張松聲指出，每天都會聆聽父親嘅見解，仲話父親指導非常重要。



張允中憶述，自己年輕時脾氣非常暴躁，係一個好難相處嘅領導人。但他話：「父親教我，人們服從自己，係因為你嘅誠信同品質，佢哋先會真正尊重同傾聽你。」



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