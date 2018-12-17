另拓商機　俄公司生產1967年福特野馬魔改電動版！

外媒報道，俄羅斯公司Aviar公布一個奇妙的想法。這家公司計劃打造一款電動版的福特野馬，使用1967年福特野馬的經典Fastback設計，同時融入更加現代的裝備。期望在芸芸電動汽車品牌競爭中，另拓商機。



儘管這是一款電動驅動的車輛，但這輛電動汽車配置雙電動機，最大功率840馬力，峰值扭矩966Nm，極速為155MPH（約合250km/h），可以在2.2秒內從靜止加速到100km /h。



作為一款電動汽車，該車的內飾也更向特斯拉靠攏。該車將內置17英寸大尺寸觸、數字式儀表板等設備。同時，該車配備了可以視車速自動彈出的前定風翼、尾翼等。



Aviar稱，該車的續航里程將達到315英里（約507公里）。目前，官方尚未公布價格等進一步數據。



－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth

