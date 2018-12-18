古勝：揀定心水股　炒5G概念

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，踏入本周，港股好明顯得個「等」字。投資者等待美國聯儲局公布議息結果、中央經濟工作會議詳細內容以及聖誕新年長假，而魚缸「無水到」，波幅就自然細。恒指周一高低波幅只得184點，主板成交僅554億元，如果手頭無貨，真係可以提早放假。



但係，機會係留畀有準備的人，既然個市咁靜，亦可趁機做定功課，等機會來臨可快人一步押注！長遠就唔講，先睇周四凌晨三點聯儲局公布的議息結果。據芝加哥商品交易所(CME)「聯儲局觀察」數據顯示，暫時市場預期12月加息機會率為78.4%，至於維持現時基準利率在2至2.25厘的機會率則為21.6%。



本月加息預期較一個月前的68.9%增近一成，顯示在中美兩國暫時停止貿戰升級及美國總統「侵侵」早前多番警告聯儲局加息會係愚蠢的行為，投資者仍然預期聯儲局會加息。不過，更需要注意的是當局對一九年的息口展望，足以對大市造成影響。



最簡單直接，若聯儲局加息後，卻在貨幣政策聲明中指明年加息步伐將放緩，甚至暗示停止加息，則市場屆時必然重估對明年經濟之預期。所以既然個市悶悶哋，不妨先行列出一些受息口變動影響的潛在爆發/受累股份，以作準備。



從基本面分析，如美國今轉加息，且並沒有對未來息口意向作任何改變，則市場將預期當局繼續「循序漸進加息」，屆時息口敏感股如國際金融股當然要吼到實，相反，近日企穩的公用股就要小心！



選股方面，滙豐控股(00005)、友邦保險(01299)及宏利金融(00945)等國際金融股，以至恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)等本地銀行股股價早前調整過一輪，如今已具留意價值。



其中恒生及中銀由於資本充足，且能在市場拆出資金，應可受惠加息周期延續；至於國際銀行股亦能受惠淨利息收入增加；保險股則受惠美元保單在匯兌上獲利及持有債券之利差擴闊，同樣可吼位跟進。不過，考慮到港股仍處熊市，記得只宜低買，不宜高追。



至於本地地產股，前景就相對悲觀。即使美國選擇唔加息，甚至未來有機會停加，雖有助紓緩本港樓市的下調壓力；但另一方面亦反映出，在中美貿易戰影響下，環球實體經濟所受打擊非淺之事實，尤其是香港樓市近日大吹「減價風」，所以板塊縱有反彈，策略上只宜逢高減磅，並非入市時機。



近期市場欠缺主題，若要搵定下一個炒作主題，2019年為內地5G重點發展年，市場隨時炒一轉5G概念股。睇番近日三大電訊營運商中國移動(00941)、中電信(00728)及聯通(00762)的走勢都開始趨穩，尤其是剛成為國指及港股通新貴的中國鐵塔(00788)股價更持續創上市新高。此股蟹貨少，向上阻力細，不妨作為「年底精選股」。

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