林嘉麒：短線入市博標尾會

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，大市成交淡靜，投資者會以觀望作為解釋。事實上，本周重要事件甚多：超級議息周有美國聯儲局、英倫銀行及日本央行公布議息結果；另外，中國召開中央經濟工作會議；美國公布多項經濟數據，如11月成屋銷售、耐用品訂單初值、個人所得、個人支出、PCE等等。因此，周一成交僅五百多億元，以投資者觀望為由，實屬非常合理。



基金經理放假也是原因。下周就是聖誕節假期，面對年底投資者贖回的部署亦差不多完成，基金入市意欲更低。面對大市多日裂口升、裂口跌，陰晴不定的情況下，操作如此困難，一不留神買中了如被沽空機構狙擊的恒安國際(01044)，如何在年尾向客戶報告呢？客戶是米飯班主，短線入市面對極大風險，基金經理不會輕舉妄動。



再者，恒指現時所處位置，是12月高位27,260點及10月低位24,540點的中間點，即26,000點水平。在好友角度看，10天(26,271點)及20天線(26,300點)成為了阻力，值博水位不高，未有重大利好消息時，暫不會出手。



在淡友的角度，50天線(25,921點)暫時支持力仍算強，上次跌穿兩日後就重上了，這輪要再跌穿需要更大的壞消息，因此現時也會避免胡亂出手。



以上幾點，是造成大市比以往更淡靜的主因，大家不會輕易出手，令大戶更易舞高弄低。現在投資者處於半信半疑情況下，一方面知悉正在進行的中美貿易談判過程暫時順利，但仍擔心最後談判失敗對大市的影響。在成功同失敗機會均等的情況下，散戶不買不沽，大戶只要用輕微資金就可以買上買落，大市波動就足夠獲利。



理論上，升市成交不配合，後市不宜太樂觀。不過，大家可曾記得因此錯失不少機會嗎？無錯，在成交不足的情況下，上升動力最後會消退，可恨的是，這個短線升幅也能出現可觀回報呢！



市場人士膽怯，信心不足，或許是短線入市的機會。儘管筆者認為明年環球經濟衰退機會高，就算中美貿易談判成功，貿易往來在經濟衰退時應不會太好。然而，經濟衰退是明年的事，當短線傳出中美貿易談判的好消息、聯儲局加息周期快完(實情是沒有能力加息，我們應該更擔心未來經濟)，短線操作或會更得心應手。



今年港股表現甚差，年尾進行粉飾櫥窗的理由較高。本人仍然維持短線看好策略，以12月高位27,200點水平作目標。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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