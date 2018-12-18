國泰貨運跌　兩年半最差

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)，於正值11月份的傳統貨運旺季中，竟錄得貨運量按年下跌1.3%，扭轉過去兩年半以來貨運業務持續上升的局面。有證券界人士認為，國泰業務面對較多負面因素，股價料續尋底。



該公司公布，國泰航空與國泰港龍航空於11月運載的貨物及郵件合共約18.51萬公噸，低於去年同期，更是自2016年6月以來首個下跌的月份，月內運載率亦下跌1.5個百分點至70.1%。



國泰航空商務及貨運董事林紹波稱，基於地緣政治對全球貿易的潛在影響，未來幾個月的貨運需求仍面對極大的不確定因素。



另一方面，兩航空公司在11月份合共載客約288.3萬人次，按年只輕微上升1.4%，惟乘客運載率下跌0.3個百分點至83.3%。至於今年首11個月的載客量上升1.9%，而運力則增加3.3%，乘客運載率亦按年累跌0.2個百分點至84.1%。



信誠證券聯席董事張智威重申，持續看淡國泰前景，當中今年以來客運業務表現未如預期，現時更要面對貨運轉弱的挑戰。他續指，近兩年國泰借助貨運業務好轉，而對業績帶來支持，不過目前該公司連這「賣點」都失去，擔心其業務前景。



張智威解釋，國泰業務前景面對很多不明朗因素，包括環球經濟增長放慢及在廉航的激烈競爭下，其客運業務大受打擊。同時，中美貿易戰持續對公司貨運業務有直接影響，加上燃油對沖虧損持續等不利因素，預期該公司的股價走勢持續疲弱。



國泰股價今年以來反覆向下，年內曾跌破10元的關口，最低跌至9.92元，該公司周一收報10.84元，跌0.91%，年初以來仍累跌逾10%。



事實上，國泰今年上半年業績繼續「見紅」，錄得虧損2.63億元，較市場預期更差，而過去兩年半累計虧蝕金額已經超過20億元。同時，上半年度燃油對沖續錄得虧損6.53億元，過去四年半相關對沖虧損累積金額達248億元。集團當時預計，燃油價格料繼續高企，加上行業競爭激烈，難以預測業績何時可以扭虧。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm