陳蓓敏：新地受惠全年賣樓理想

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五內地公布11月份經濟數據如工業和消費，前者按年只升5.4%，為33個月低位，後者按年增8.1%，為15年低位，市場擔心中國經濟現下行壓力。



華爾街股市亦藉中國經濟疲弱而下跌，強生受爽身粉事件影響，上周五股價跌10%，道指跌2%報24,100點，納指失守7,000點關，收報6,910點。歐洲央行宣布維持息率不變，年內結束買債，且下調明年經濟預測，惟市場解讀為歐洲央行對疲弱的歐洲經濟已無計可施。中央經濟會議於本周召開，市場等待消息公布。



港股牛皮於26,000點水平，短線重要支持為25,800點，成交薄弱。滬綜指也只牛皮於2,600點。權重股乏力，資金流游走於高息公用股。



剛過去周末，信和置業(00083)與市建局等合作發展的新盤反應不俗，發展商將再加推，顯示市場仍聚集一群實力買家。再加上市場估計未來聯儲局加息機會收窄，有利發展商努力出貨。



新鴻基地產(00016)將在聖誕後推售馬頭角新盤，管理層早前已提及全年銷售可達標兼創新高。建議候低吸納，目標122元，止蝕106元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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