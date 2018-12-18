歐宸銘：A股市場開放締長線投資機會

海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘在東方產經「專家點評」專欄中表示，回顧2017年，中國名義GDP達到12.2萬億美元，佔全球經濟15.2%，位居世界第二。另一方面，按市值計算，中國股票市場和債券市場位列於全球第三，其經濟發展以及對全球金融體系的影響經已去到舉足輕重的地步。



隨着時間推移，中國資本市場開放逐變事實，人民幣國際化亦成誘因，促使投資人民幣資產的吸引力持續上升。



近年來，中央政府推出一系列計劃，如滬港通、深港通、滬倫通等，各舉措均為中國未來全面開放金融市場進行鋪墊。另一方面，今年中A股被納入MSCI指數，以及富時全球股票指數宣布將於明年6月開始將A股納入指數當中，不同地區的市場都以行動證明其對中國開放金融市場的歡迎。



我們預計，未來於不同的領域中將會看到A股或內地指數嶄露頭角，所涉及的範疇不僅於股票市場，更會在債券市場中展露鋒芒。



外資的持續流入，有望改變A股市場的風格，以全球資產配置的角度來看，A股估值非常吸引。截至今年11月，中國的資產證券化率僅為60%，遠低於其他國家，如美國的147%、日本130%和英國114%等。以估值角度看，A股目前市盈率為12.1倍，遠低於納指的40.7倍，標普500指數則為17.8倍。估值的差異，為A股提供了一個良好的晉升階梯，慢慢打造跟全世界金融接軌的基礎。



此外，外資的引入亦有助減少市場波動性。以台灣和南韓市場為例，資本結構趨國際化，相應行業的領先公司有望首當其衝的受益。如是者配合外資引入的話，這將使A股市場變得更加穩定，當中藍籌股的表現更有望超過市場平均水平。



現時A股估值吸引，部分藍籌現價便宜，當春天來臨，藍籌股勢必抬頭，投資者宜適量地儲貨作長線投資。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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