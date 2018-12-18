【名家筆陣】溫天納：中國來年經濟四大重點

上周，中央政府召開會議，分析研究2019年經濟工作。當中筆者對相關振興實體經濟的領域尤其關注，始終內地企業的業績需要依靠一個穩定的宏觀實體經濟大環境，而股市更加需要企業持續及強勁的利潤來支撐，就該會議內容，筆者節錄了四大重點，與讀者一起研究。



首先，估計明年內地GDP增長速度仍會以6.5%為考量，但實際增速目標則較為現實，將爭取在6.3%以上；其次，在內地目前特定經濟背景下，振興實體經濟，並以「先進製造業」為發展引擎；第三，基建投資將補短板，並與區域發展戰略融合，基建發展重點以東部及發達地區為重點；第四，政策上繼續不再提「去槓桿」和「房地產」相關問題，看似為中央後續政策潛在調整，提供一定彈性。



在中美貿易矛盾的背景下，內地實體經濟的表現一直為市場焦點，當中內需表現更是核心所在。經濟結構性改革是投資界期待的重點。不過，實體經濟存在不少利益問題，有得就會有失，利益潛在受損的一方亦不會無動於衷。故此，改革的效益及正面影響需在長線才能全面體現，但改革打擊利益關係的影響卻是實時的。



在一系列因素影響下，內地經濟下滑是較難避免。不過，筆者估計中央將採取一系列反周期政策的操作，經濟下滑的過程將會極為複雜，難以預測。在宏觀經濟回落的情况下，內地企業盈利在未來半年亦會同步受壓，流動性雖有所改善，但仍未取到全面好轉的水平。

基於部分投資者仍在等待經濟好轉的信號，2019年A股氣氛難以全面提振，估計待最慘烈階段過去後，才能全面回穩。在此之前，盈利預期必須明確，股市才會結束震盪，回復上升趨勢。故此，明年A股或將是最後的震盪階段，待內地新一輪經濟周期在二○年啟動後，新牛市才會開始。



企業盈利向下已經是市場共識，減稅有助穩定企業的利潤。問題是，減稅能否縮減經濟下滑的幅度。部分人覺得會，但部分人卻認為減稅無助穩定，未來企業盈利下滑將會更為激烈，主要問題涉及整體需求領域。



筆者在上文提到，基建投資將以補短板為主調，補短板意思是指整體水平取決於具體能力中最弱的一項，就像一隻木桶，裝水的容量最多只能達到所有擋板中最短那塊的高度。從此方向出發，補短板思維不足以支撐基建投資的高增長，故此，基建投資難以大幅彈升。

此外，內地製造業在2019年將持續下滑，出口亦同步回落，在這背景下，內地企業盈利的下滑將是無可避免。故此，有人認為內地經濟後續將不會是穩步下滑，是加速下滑，導致內地企業盈利斷崖式下挫。



在2018年，外部變局突變，內外因素引發投資者避險情緒上升。中美貿易戰、強美元、環球流動性收緊導致避險情緒大升。從歷史數據判斷，在過去數十年，聯儲局每次加息周期的頂點，往往伴隨着金融危機的出現，股市肯定是面對較大的調整壓力。新興市場的股債匯市，肯定受到正面的衝擊。



該會議已為來年經濟定調，政策如何編排、落實及執行，將會是即將召開的中央經濟工作會議的焦點。



資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授 溫天納

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