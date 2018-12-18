中國銀河國際：大秦鐵路收購提升利潤

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，12月8日，大秦鐵路(601006.SH)連續發出18份公司公告，針對出資蒙華鐵路、收購太原局持有唐港股份以及收購太原局通信段等三個關聯交易議案發表相關公司通告。大秦擬以現金出資不超過20億元人民幣，參與蒙西華中鐵路股份公司(以下簡稱蒙華公司)資本金募集事項，認購價格為每股1元人民幣。蒙華公司完成募集後，大秦持股佔比不超過3.34%。



至於大秦收購唐港鐵路的19.73%股權，交易價格折合為17.47億元人民幣；大秦鐵路亦整體收購太原通信段相關資產及負債，按照「人隨資產走」的原則，太原通信段職工進入公司，是次交易價格合計為4.55億元人民幣。



我們認為，交通運輸行業是能耗和碳排放的三大行業之一，也是污染防治的重點領域，加快推進交通運輸綠色發展行勢在必行。中國交通運輸能耗和碳排放持續長態勢，中國貨運行業能耗佔交通運輸行業比例高達75%，公路、鐵路運輸能耗分別佔71%及5%。



相對而言，鐵路單位貨物周轉量能耗為公路運輸的七分之一，鐵路運輸相比公路運輸更能減排減碳，國家致力防治污染，要求交通領域加快運輸結構調整，促進實現公路中長途貨運向鐵路轉移，鐵路運輸需求量存在增長的潛力，利好鐵路貨運板塊，大秦是綠色交通發展之結構調整首要受惠對象。



蒙華公司在建的蒙華鐵路是「十二五」規劃綱要中重大的交通基礎設施，是國家「北煤南運」的戰略運輸通道，作為內地規劃的第四條重載鐵路，蒙華鐵路規劃輸送能力為每年2億噸，能夠擔起「中部崛起」、「長江經濟帶」等國家發展戰略提供更好的運輸服務和運力保障。



公司出資蒙華鐵路，首先可以提升自身在鐵路煤炭重載運輸的競爭力及影響力，其次是可進一步拓寬煤炭貨源區域和經濟地域，雖然前期蒙華鐵路貨運量增幅或不如預期，但隨着國家能源運輸南北通道逐步成熟，大秦鐵路通過發揮資產組合的協同效應，進一步提升盈利水平及市場競爭能力。



此外，大秦鐵路注資唐港鐵路，完善煤炭集疏運體系，且大秦收購太原局通信段，打造運輸訊息流體系，公司完成是次系列收購後，短期有望受惠於唐港鐵路的投資收益，中長期整合鐵路貨運能力逐步增強，預計2018至2020年公司每股淨利潤分別為0.96元、1.02元及1.06元人民幣，對應預測市盈率為8.3倍、7.9倍及7.5倍，維持「推薦」評級。

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