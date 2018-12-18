中信銀行(國際)：加息漸渺茫　紐元受壓

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，美國11月消費物價指數(CPI)按月持平，按年上漲2.2%，符合預期。美國11月零售銷售按月增加0.2%，符合預期。美國11月工業生產按月增長0.6%，好過市場預期。



中國11月社會消費品零售總額同比增8.1%，創逾15年新低；規模以上工業增加值同比增長5.4%，為33個月低位。美國經濟數據強勁加上中國疲弱的經濟數據加劇了全球經濟增長擔憂，投資者選擇以美元來避險，美匯指數升至19個月高位97.716。



新西蘭央行上周五表示正考慮將銀行資本金持有要求提高將近一倍，以增強金融體系抵禦衝擊的能力，此舉有可能進一步推高融資成本，可能會進一步打激新西蘭的經濟信心，消息亦打壓紐元。紐元兌美元下跌0.96%至0.6797。



本周有兩項重要事件影響紐元走勢，其一是聯儲局議息，但加息幾乎已成定局，預計不會有太大意外。其二是周四公布的第3季新西蘭GDP數據，如令人失望的話，市場進一步預期央行加息的機會更渺茫，紐元可能會大幅下跌，特別是對澳元的交叉盤，或會拖累紐元下試支持位0.6760，若再跌，下一個支持區域在0.67。

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