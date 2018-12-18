東方日報B1：滙豐料明年新興市翻生　恒指上三萬

縱使環球經濟進入溫和放緩的軌道，滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲認為，市場對全球經濟預期過度悲觀，經濟仍在擴張，加上美國利率有機會明年中見頂，到2020年更有機會掉頭減息，該行給予恒指及國指明年底目標分別見30,000點及12,000點。



該行指出，本周美國聯儲局料將加息25點子，明年3月和6月美國加息後，料於明年中暫停加息，意味新興市場於明年第3季開始有機會轉勢。屆時美國經濟或逐步放緩，料美國於2020年9月會開始減息，到12月再減多一次息，此意味環球低息環境將持續。該行建議增持環球股票，對美股和亞洲股市樂觀，特別是中國、新加坡和印度。



范卓雲表示，區內股市市盈率已跌至5年平均低位，港股和中資股的估值呈現接近零的低單位數字增長，反映市場的估值過分悲觀，未反映中國刺激經濟的措施。該行預測直至明年底，MSCI中國指數的每股盈利將錄得14.8%的增長，恒指每股盈利可望升10.7%。



至於資產配置方面，她建議投資者短期可增持私募股權、對沖基金及黃金等另類投資，以對沖市場不利因素。該行董事何偉華則看好內需股，例如公用股和消費股。



此外，花旗亦進行機構投資者調查，逾25%受訪者預期新興亞洲股票市場明年將跑贏成為表現最佳的資產。該行策略師Tobias Levkovich指出，若預期美元匯價將走弱，機構投資者對新興亞洲股票市場的偏愛超過美股，可說是順理成章，而基金的現金水平維持於6%，與過去五季相若，亦反映風險偏好有所回穩。



他續說，儘管受訪者認為貿易保護主義是最大的風險，但卻有一半的機構投資者認為其最終的影響有限。少於10%受訪者預期明年美國經濟會衰退，大部分受訪者卻認為美國2020年美國出現衰退的機會大。



另方面，市場觀望美國聯儲局議息及中國經濟工作會議，令周一(12月17日)港股成交淡靜，恒生指數曾升91點，但未幾即掉頭倒跌，收市微跌6點，報26,087點；國企指數全日高低波幅更只有85點，收市跌7點，報10,351點，港股總成交縮至556億元，為2017年2月初以來最少。



港股沽空減少兩成四至73.75億元，近1年來最少，沽空率13.31%。不過，騰訊(00700)沽空卻高達10.27億元，居沽空金額榜首。港股通(滬)及港股通(深)則淨流入8,200萬元人民幣及2.9億元人民幣。



全日共938隻股份跌，當中以汽車股沽壓較大，惟市場續炒5G概念。中國鐵塔(00788)收市升2.94%，報1.4元。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股成交大縮顯示投資者年底前無心戀戰，料恒指暫於25,500至26,500點間反覆，對明年展望仍然審慎。



港股美國預託證券(ADR)早段普遍向下，滙豐控股(00005)報63.95元，較港跌0.3元；香港交易所(00388)報231.52元，升0.32元；騰訊報303.4元，跌5.4元，相當於恒指跌238點。

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