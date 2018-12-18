鄔必偉：聯儲月內不加息機會極微

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，最近對於美國聯儲局是否在本月加息，市場由原來的高度確定變成了現在的將信將疑。從利率期貨來看，投資者認為不加息概率約為23%。



不過，筆者認為這種可能性還是微乎其微的。從聯儲局一貫的作風來看，穩健安全是第一位的。同時，不給市場傳遞混亂的訊息，也是聯儲局一向堅持的原則。



上次聯儲局主席鮑威爾在一個論壇上指出，聯儲加息周期將要進入尾聲。當時市場的預期，就是大概率在十二月再加息一次後，明年或會減緩甚至暫停加息了，而如果這次十二月突然出乎意料地不加息了，市場的解讀就會比較混亂。



首先，市場會考慮是否因為經濟數據不好，或者說對明年經濟增速放緩有很大的憂慮，所以出現了這種急煞車的情況。如果是這樣，反而會讓市場更加憂慮。



其次，市場也會猜測，聯儲局是否因為總統施壓的原因，出現了利率政策轉向的迹象。那麼，則會對聯儲局的獨立性造成很大的打擊，也會對鮑威爾本人的權威有很大影響。



第三，如果這次原來確定要加的沒加，大家就會擔心美聯儲會否在下一次議息會議上加。這反而會讓市場比較混亂。



基於以上的幾點，筆者傾向於聯儲局還是會按原來傳遞給市場的訊息在十二月如期加息。反而，隨着最近美國數據有增速減緩的趨勢，以及美股進入了技術性熊市，到了明年，大家都可以預期，這輪加息周期也許已經快結束了。



富途證券國際(香港)鄔必偉(作者為註冊持牌人士)



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