美股收市：道指冧逾500點　標指創今年新低

美國股市收市急跌，道指收報23,592點，跌507點或2.11%，盤中最多跌643點；標指收報2,545點，跌54點或2.08%，創2017年10月9日以來收市新低；納指收報6,753點，跌156點或2.27%。



有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)接受外媒訪問時警告，確信目前股市已經跌入熊市，標指恐繼續跌穿低位，直言投資者正處於熊市「首個下跌周期」。



美國聯儲局本周議息引起關注，市場仍傾向預期該局會再加息，為今年第四次，惟近期通脹及增長預期均不明朗，可能阻礙加息決定。



再者，聯儲局似乎受到政治施壓。美國總統特朗普周一在社交媒體稱，在美元非常強勁、幾乎沒有通脹，外部世界一片混亂，巴黎暴亂的情況下，聯儲局卻正在考慮加息，這是「難以置信的」。



自聯儲局年內第三次加息以來，這是特朗普第十一次批評聯儲局；而單計過去一星期，他已經三次點名批評聯儲局。

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