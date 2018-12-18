【牛熊對決】明年恒指睇三萬　定係全球股市又冧過？

儘管全球經濟衰退的風險困擾着金融市場，但有兩外資大行卻不約而同看好亞洲新興市場，滙豐私人銀行分析認為恒指明年底會見三萬點關。相反，野村及國際清算銀行(BIS)睇法偏淡，野村更以「鳳凰浴火重生」為題發表報告，認為全球央行漸進「收水」觸發信貸危機，明年市場陰霾處處。



【好友睇法】滙豐、花旗：明年恒指睇三萬

縱使環球經濟進入溫和放緩的軌道，滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲認為，市場對全球經濟預期過度悲觀，經濟仍在擴張，加上美國利率有機會明年中見頂，到2020年更有機會掉頭減息，該行給予恒指及國指明年底目標分別見30,000點及12,000點。



該行指出，本周美國聯儲局料將加息25點子，明年3月和6月美國加息後，料於明年中暫停加息，意味新興市場於明年第三季開始有機會轉勢。屆時美國經濟或逐步放緩，料美國於2020年9月會開始減息，到12月再減多一次息，此意味環球低息環境將持續。該行建議增持環球股票，對美股和亞洲股市樂觀，特別是中國、新加坡和印度。



范卓雲表示，區內股市市盈率已跌至五年平均低位，港股和中資股的估值呈現接近零的低單位數字增長，反映市場的估值過分悲觀，未反映中國刺激經濟的措施。該行預測直至明年底，MSCI中國指數的每股盈利將錄得14.8%的增長，恒指每股盈利可望升10.7%。



至於資產配置方面，她建議投資者短期可增持私募股權、對沖基金及黃金等另類投資，以對沖市場不利因素。該行董事何偉華則看好內需股，例如公用股和消費股。



此外，花旗亦進行機構投資者調查，逾25%受訪者預期新興亞洲股票市場明年將跑贏成為表現最佳的資產。該行策略師Tobias Levkovich指出，若預期美元匯價將走弱，機構投資者對新興亞洲股票市場的偏愛超過美股，可說是順理成章，而基金的現金水平維持於6%，與過去五季相若，亦反映風險偏好有所回穩。



他續說，儘管受訪者認為貿易保護主義是最大的風險，但卻有一半的機構投資者認為其最終的影響有限。少於10%受訪者預期明年美國經濟會衰退，大部分受訪者卻認為美國2020年美國出現衰退的機會大。



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【淡友點睇】BIS、野村：全球收水 股市恐震散

市場揣測美國加息周期是否見頂之際，國際清算銀行(BIS)警告今季市場動盪並非個別事件，央行貨幣政策正常化未來數月將觸發股市進一步拋售。殿堂級著名對沖基金經理德魯肯米勒與聯儲局前理事沃爾什聯合撰文，呼籲聯儲局暫停加息。



BIS貨幣及經濟部門主管Claudio Borio在報告中指出，貿易關係緊張和政治不明朗下，貨幣政策正常化勢遇挑戰。BIS提到，環球經濟亂象、「溫水煮蛙式」的金融緊縮政策觸發市場資產重新定價，並加速資金避險，這些不利因素勢延續至2019年首季，對環球股市構成壓力。



該報告又警告，作為環球金融系統支柱之一的結算系統存在「不穩定」，尤其是衍生工具市場的規模已由2008年佔全球國內生產總值(GDP)的2.8倍，激增至現時4.4倍，當下一次危機爆發，在極端壓力下可能會出現失效，並且產生連鎖反應。



此外，德魯肯米勒及沃爾什在文中亦指出，當美國以外經濟增長和貿易放緩，聯儲局明年加息預期升溫將會是危險時刻，因為美國經濟不能避免受外圍波及。



他們又認為當局本周議息時應考慮到環球央行流動性於10月起開始逆轉，股市開始下瀉的因素，而一些市場包括對息口敏感的銀行、房屋、運輸，以及信貸市場轉弱，也對官員發出額外的警號。



雖然他們相信美國經濟明年將維持強勁表現，但是不能承受來自聯儲局或其他政府部門的重大政策失誤，並且形容目前聯儲局的領導層正將面對前主席伯南克團隊2007至2008年以來最大的挑戰。



令人意外的是，德魯肯米勒在今年9月份是訪問中才促請聯儲局繼續加息，因為當局官員之前已經錯過了「很多加息的黃金機會」，因此需要每一次議息會議之後都應該加息，除非市況有重大逆轉，今次他對美息看法出現轉向似乎意味「重大逆轉」已經到來。



本月較早前，另一著名對沖基金經理瓊斯亦就美國加息發出警告，稱商品價格下跌將導致經濟放慢，會促使聯儲局2019年按兵不動。



事實上，美國部分信貸市場最近呈現冰封迹象。據Informa及Dealogic數字顯示，本月迄今沒有美國企業發行高息債券，若情況持續至本月底，將是2008年11月金融海嘯冰封環球信貸市場後首次。



此外，兩宗高息債發行上周被迫押後，原因是投行罕有地未能找到買家。Janney Montgomery Scott策略員Guy LeBas指出，上述情況在信貸周期進入末段十分常見。



同樣擔心信貸質素惡化的野村證券指出，亞洲區經歷今年第三季貨幣急挫及第四季股票拋售後，有機會於明年首季踏入「熊市」第三浪，出現信貸收縮危機。以出口為主、個人及私企債務高企的亞洲區國家如大中華、南韓、新加坡、泰國及馬來西亞等，料會是「風眼」，而明年亦是不少內地企業債券償付的高峰期，憂出現再融資及違約的風險。



對於亞洲經濟增長放緩，環球央行相繼「收水」，該行指將令市場流動性收緊，區內樓市亦會出現調整。而中國經濟於明年春季或再轉差，尤其不少出口商為避開美國調高關稅已提早出貨，加上貿戰將令區內涉及知識產權及科技的貿易顯著倒退，環球科技周期由盛轉衰，料明年第二季亞洲區晶片的出貨量將跌至「谷底」。



不過，野村相信亞洲區經濟有機會於明年下半年「絕處逢生」，尤其是美國聯儲局若於明年3月發出暫停加息的信號，兼且於中國刺激經濟政策下，連同油價回落等利好因素，企業盈利將得以復甦。

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