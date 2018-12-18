香港HMV零售自願清盤　HMV數碼股價曾挫21%

HMV零售今早(18日)決定自願清盤，銅鑼灣店今早召開員工大會交代清盤及遣散事宜，70多名員工會即日遣散。



HMV零售母公司HMV數碼中國(08078)股價曾挫逾21%，至0.011港元的52周低位。





【07:17】HMV數碼中國︰香港HMV零售自願清盤

HMV數碼中國公布，以HMV Marketing Limited(「HMV零售」)最終股東之身分，議決HMV零售自願清盤。同時委任泓信會計師行之黃新強及徐美玉為其共同及個別臨時清盤人。



HMV零售以債權人自願清盤之方式清盤，當中考慮之因素，包括其缺乏償債能力，以及先前收到之多宗欠款訴訟。該公司正與有關業主商討還款方案。



於清盤期間，清盤人將持續尋找新投資者重開HMV零售業務。



公告指出，HMV零售的英國總公司在2013年出現經濟困難，申請破產，全球分店清盤。去年加拿大102間分店已全線結業。



香港HMV零售連鎖影音店的業務至今，已開設25年，業務近月急劇下滑，經營困難。公布披露HMV零售收入約3,155萬元，較2017年同期下跌約41%。



董事會認為，HMV零售自願清盤將可限制公司在有關HMV零售之問題上受到波及之風險。隨着HMV零售進行清盤，其將不再為公司附屬公司，並實際上從集團分拆出來；集團財務狀況及業務營運整體上將維持不變。

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