【市前重點睇】道指冧逾500點　油價續受壓

●亞洲市，美匯指數跌至97.1水平，港匯企7.812，離岸人民幣(CNH)企6.89，圓匯高見112.7，歐元升至1.135，英鎊高見1.262。金價曾升至1,246.64美元。油價持續受壓，布油跌穿60關，紐油低見49.01美元。



●聯儲局利率決議前夕，特朗普狠批：外圍紛亂、通脹低，聯儲局竟還在考慮再加息！https://bit.ly/2ECSHLi



-白宮貿易顧問納瓦羅也稱，聯儲局只為了證明其不受政治壓力影響而加息，這是沒有道理的。



-「新債王」岡拉克警告聯儲局本周不應提高利率，目前股市已經跌入熊市，債券市場令人擔憂，經濟放緩更可能需要在2020年實施政策逆轉。



●中國10月份減持美國國債125億美元，為連續5個月錄得下跌，總規模降至1.1389萬億美元，創自去年5月以來新低。 https://bit.ly/2rEq9ss



●根據提交給世界貿易組織(WTO)數據，中國承認為玉米、棉花、油菜籽、大豆和糖的生產提供了過多的政府補貼。



●道指收報23,592點，跌507點；標指收報2,545點，跌54點，創2017年10月9日以來收市新低；納指收報6,753點，跌156點。 https://bit.ly/2UTrgBP



-標指逾半成分股已「陷熊」。 https://bit.ly/2Btsxqi



-數據顯示，標指成分企業今年截至11月底止，共派息近4,210億美元，破紀錄，多過去年同期約3,910億美元的舊紀錄，以至去年全年的4,200億美元。



-馬來西亞因1MDB醜聞對高盛集團提起刑事指控，稱其在1MDB債券銷售方面涉嫌存在虛假陳述。



-據報美國投資委員會批准電訊商T-Mobile及Sprint合併。



●港股ADR指數收報25,678點，跌408點。 https://bit.ly/2EyzWbX



●美國10年期國債孳息率跌3.25個點子，報2.857厘。



●紐約期油收報每桶49.88美元，跌2.58%，自2017年10月以來首次收市低於50美元。布蘭特期油收報每桶59.61美元，跌1.11%。 https://bit.ly/2Bts5Z8



●紐約期金收報每安士1,251.8美元，升10.4美元或0.84%，創12月7日以來收市新高。 https://bit.ly/2S2eleZ



●英國富時100指數收報6,773點，跌71點；法國CAC指數收報4,799點，跌53點；德國DAX指數收報10,772點，跌93點。 https://bit.ly/2zZuMSs



●英國首相文翠珊計劃於1月14日當周舉行脫歐協議議會投票。預計脫歐談判持續至2019年。首相發言人表示，文翠珊沒有打算讓議會就其他脫歐方案投票。



-傳歐盟將不會為了緩解英國無協議脫歐造成混亂局面而與英國達成小型協議。歐盟將採取單邊措施保護其利益。



●意大利將削減赤字目標至2.04%，新預算提案贏得民粹主義者支持。



●【牛熊對決】明年恒指睇3萬，定係全球股市又冧過？ https://bit.ly/2CjHhKc



●7隻騰訊概念股6隻破底，累股王兩年帳蝕逾400億。 https://bit.ly/2Ln6rul



●星級分析員卓百德接受外電訪問時指出，香港樓價是世界上最反覆無常的地方，預期2019年住宅樓價會下調20%，但相信不會再大跌。

─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：滙豐料明年新興市翻生 恒指上3萬

https://bit.ly/2BuoOJs



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

