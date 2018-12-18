亞洲股市：日股收挫391點　LG跌3%

亞洲主要股市下跌，日本日經225指數一度下瀉405點或1.89%，低見21,101點，全日收跌391點或1.82%，報21,115點。



板塊方面，醫療保健股挫3%，地產及金融股齊跌逾1%。個股方面，東京電力跌近4%，軟銀及NTT數據均跌3%，日產汽車跌0.2%。



Sumco跌幅縮至1%；Okasan將其評級由「買入」下調至「中性」。



日立金屬計劃退出鋁輪業務；股價升0.5%。



南韓首爾綜合指數跌8點或0.43%，報2,062點。個股中，K-Top不動產投資信託下挫10%，東洋壽險挫6.5%，三星電子跌0.5%。



報稱LG電子計劃明年開始銷售一款可卷曲大屏幕電視機，股價挫3%。



澳洲悉尼普通股指數收跌71點或1.24%，報5,661點。板塊方面，能源股跌2.7%，資訊技術股跌2%，金融股及地產股各跌1.5%及0.8%。



個股中，Flinders Mines挫14%，梅恩製藥挫6.5%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth

