凱滙開售：次輪383伙沽清　6天極速套現逾106億

信和置業(00083)等合作的凱滙第1期，首兩輪推售單位連番沽清，今日(18日)發售的383伙全數售出，單日套現逾49億元，連同上一輪銷售所錄逾57億元計算，短短6天極速套現逾106億元，打破該集團及新例後新盤紀錄。



【16:08】凱滙開售：次輪383伙全數已被揀選

觀塘凱滙第1期截至下午4時，全數單位已被揀選。



【15:52】凱滙開售：已售約380伙幾沽清 近百歲婆婆都入市！

觀塘凱滙第1期今日推出383伙進行次輪銷售，至今已沽出約380個單位。



【14:47】凱滙開售：暫時已沽出約330伙 近百歲婆婆都入市！

觀塘凱滙第1期次輪銷售383伙，暫時已售出約330伙。



【14:20】凱滙開售：已售出逾300伙

觀塘凱滙第1期銷情持續熾熱，發展商公布，截至下午2時，短短4個多小時已有逾300伙被認購。



【13:36】凱滙開售：已售出268伙 近百歲婆婆都入市！

信和置業營業部聯席董事田兆源表示，今日旗下觀塘凱滙第1期首100號籌的出席率高達80%，而截至下午1時半，項目已售出268伙，最大手的買家斥資約4,000萬港元連購兩伙三房戶。



他稱，項目買家年齡層非常闊，包括有兩位高齡買家入市，其中一位98歲婆婆斥資逾1,500萬元買入一伙三房戶，另外亦有一位92歲的買家；預計該兩組買家很大機會支付全數樓價「Full pay」入市。



問及今日會否沽清並加推新一批單位，他表示會繼續努力，而加推與否則稍後再作決定。



【12:06】凱滙開售：首兩小時共200伙已被揀選

信和置業公布，觀塘凱滙第1期今日展開次輪銷售共383伙，首兩小時共200伙已被揀選。



【10:56】凱滙開售：首小時共80伙已被揀選

信和置業公布，觀塘凱滙第1期今日展開次輪銷售共383伙，首小時共80伙已被揀選。



【10:06】凱滙開售：代理指有大手買家擬斥4000萬購兩伙

美聯住宅部行政總裁布少明指出，該公司買家出席率約8成，當中7成為向隅客，其餘3成為新客。有大手買家擬斥約4,000萬元購入兩伙。他預期，該盤今日有機會沽清383伙。



他又估計，本月一手成交宗數達1,200宗，而二手交投則約2,200宗。



另外，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，該公司首時段買家出席率近9成，向隅客眾多，佔當中8成。買家以用家為主，佔約65%，投資客則35%；預計今日可沽清全數可售單位。



【09:04】新盤專輯：凱滙次輪發售 部分準買家到場

信和置業的觀塘凱滙第1期周二將推出383伙進行次輪發售。據現場所見，已有部分準買家及代理到場排隊等候。



周二發售的單位屬首輪銷售後所加推的兩張價單，其中第4號價單的280伙，折實平均呎價18,488元，入場費由840.79萬元起。第5號價單的103伙，折實平均呎價19,688元。



該盤周一(17日)截止接受認購，在短短3天半共錄得5,032張入票，超額認購逾12倍。

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