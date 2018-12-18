恒指二萬六關失守　騰訊挫近2%　三桶油捱沽

港股早段表現反覆，恒生指數低開184點後一度倒升64點，之後跟隨A股回落，最多跌374點，低見25,713點；收市報25,814點，跌273點或1.05%，全日波幅439點。恒指連跌3日，失守二萬六關，並回補12月12日遺留的上升裂口。國企指數收報10,230點，跌121點或1.17%，主板全日成交679億港元。



港股通(滬)錄逾7億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額412.96億元。港股通(深)錄逾2億元淨流入，餘額417.89億元。



騰訊低見300.2元，收報302.8元，跌1.9%，拖低恒指50點。滙豐控股、友邦保險及中國移動等重磅股收跌0.3%至0.7%。



內銀及石油股合力拖低大市，四大行收跌近1%。油價下跌，中國海洋石油跌4.1%；中國石油及中國石化跌2.2%及1%。



內房股顯著回吐，華潤置地跌4%；碧桂國、萬科及中國海外跌2%至3%。中國恒大及融創中國跌4.2%及5.7%。



其他藍籌股個別發展，申洲國際跌4.2%表現最差；之前被狙擊的恒安國際跌3.6%。中國生物製藥及石藥集團逆市升1.5%及1%，是表現最佳藍籌。



HMV數碼中國將旗下香港HMV零售清盤，股價瀉逾21%，收報0.011元。



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