A股快報：滬綜指收跌21點　黃金股受捧

滬綜指低開14點後反覆偏軟，一度跌34點低見2,563點，收市跌21點或0.82%，報2,576點；深成指跌62點或0.82%，報7,530點；滬深300指跌32點或1.04%，報3,128點；創業板指跌5點或0.45%，報1,293點。



滬指成交993.07億元人民幣(下同)，深指成交1,306.15億元。滬股通餘額535.26億元，淨流出逾15億元；深股通餘額532.52億元，淨流出逾12億元。



板塊方面，次新股跌逾2%；建築建材、環保、家電、石油、金融、玻璃及房地產股齊跌逾1%。公路橋樑、陶瓷、服裝鞋類及電力股逆市靠穩。



中央強調防治污染是未來「三大攻堅」任務之一。環保股跌多升少，巴安水務跌逾7%；碧水源跌逾5%；創業環保跌逾4%；而中電環保、凱英特氣及長青集團則升逾0.1%。



金價做好，黃金股受捧，金一文化及東方金鈺齊漲停；榮華實業升逾5%；園城黃金升逾4%。



西安市首批30家擬登陸科創板企業名單已完成遴選推薦。西安自貿區股炒上，西安旅遊漲停；曲江文旅及西安飲食升逾4%。



軍工股有炒作，江龍船艇升停板；亞星錨鏈升逾3%。



中國國旅跌1.2%。公司競得海口國際免稅城用地，預計免稅城在2022年初開業，將為中國國旅提供新的增長點。



華夏幸福擬明年上半年買地額度200億元，擬受讓霸州前華股權；股價跌逾6%。



受生產商回收過期蜂蜜消息困擾，同仁堂續跌逾1%。



寶新能源跌0.7%。集團與中廣核風電擬聯合開發汕尾兩處海上風電場。



力帆股份升逾2%。公司與車和家戰略合作，擬6.5億元向其轉讓汽車子公司。



安圖生物升逾1%。公司擬1,000萬歐元認購芬蘭Mobidiag股份，並在中國成立合資公司。



滬深300股指期貨下跌，2018年12月跌36點，報3,128點，涉47,818手；2019年1月跌39點，報3,128點，涉17,144手；3月跌41點，報3,137點，涉5,631手；6月跌39點，報3,138點，涉747手。



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