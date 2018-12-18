凱滙開售：張生千一萬買兩房戶　豪言無得輸！

觀塘凱滙第1期周二進行次輪銷售，區內客張先生稱，以約1,100萬港元買入一伙兩房戶，預計向銀行借貸約40%。他表示，首輪銷售亦有入票，惟上次籌號1,500多號，未能買入單位。



對於樓市走勢向下，他個人覺得該盤「唔會輸」，預計樓價會在明年農曆新年後回升，又透露本身已持有物業，稅款亦唔怕畀。



【曾太女兒過千萬入市 唔使資助！】

上次的向隅客曾太太稱，其女婿與女兒剛以逾1,000萬港元購入一伙兩房半單位作自用；認為該盤地點方便，定價沒有想像中咁貴。



問及有否為女婿及女兒提供資助，她表示：「佢哋自己搞掂」，至於是次首期預算要再計算一下。



對於樓市前景，她擔心未來樓價或會下跌，但由於有住屋需求，始終要入市。



【冼女士Full Pay過千萬 買三房戶予兒子結婚】

居於同區、已退休的冼女士表示，該盤首輪銷售未能購得單位，惟今次抽中2號籌，斥資超過1,000萬元買入1個中層三房單位，將會送予30歲以上、快將結婚的兒子。



問及首期預算幾多，她表示唔需要做按揭，即是次「Full pay」入市。她續稱，該盤地點好，售價抵，具一定發展潛力。問及會否擔心樓市下行，她不擔心，更認為不會跌太多，樓價會平穩。



【陳生話樓價僅短期波動 擬購一房戶】

準買家陳先生稱，有意購買該盤1個高層一房戶，料樓價在1,000萬元以下。近月樓價有調整，但只屬短期波動。



【黃太料明年樓市跌 但始終會回升】

黃太亦是首輪銷售未能中籤的買家，她稱，因工作地點在觀塘，有意購買該盤1個高層單位，預期明年樓市將下跌，但始終會回升。



【運動教練王先生指加息因素已經講咗好耐】

運動教練王先生及太太表示，凱滙第一期定價較想像中低，加上位置好，為區內少有的大型住宅項目，剛以約1,400萬元買入該盤一伙中層三房戶作換樓用途，首期料為樓價的一半。



對於市場進入加息周期，他們表示，此因素已經講咗好耐，不會太擔心，而近月二手樓價回落，坦言樓價跌完又會升返。



他們又透露，本身已有物業，是次入市作換樓之用，由於一直居於港島區，預計未來要適應下。

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