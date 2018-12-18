【即市分析】人行重啟逆回購　好事定壞事？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：早前人行連續36天未開展公開市場操作，令市場對「降準」預期逐漸升溫。不過，此一流動性「斷供」的僵局終在周一(17日)被打破，人行重啟逆回購，涉及規模為1,600億元人民幣。



人行表示此舉主要為對沖稅期、政府債券發行繳款及金融機構繳存法定存款準金等因素影響。由此可見，人行維持流動性合理充裕的態度未變，此刻重啟逆回購，不等於完全否定稍後降準或減息的可能性。



事實上，內地面對經濟下行壓力仍大，上周數據顯示，內地11月投資增速雖回升至5個月高位，但工業及消費增速卻分別降至33個月及15年新低。近日央行行長亦公開表示，當前中國經濟處於下行周期，需要一個相對寬鬆的貨幣條件，但要在內部均衡和外部均衡找到一個平衡點。



市場分析認為，逆回購操作通常用於解決短期的資金問題，但短期寬鬆資金主要流入房地產和融資平台，而不是實體經濟。雖然年內人行已四度降準，但未來仍有機會進行降準，為市場提供長期流動性，支持實體經濟。



另外，中央工作經濟會議將於本周舉行，會否因此「送大禮」為股市營造良好氣氛，值得留意。短線可留意受惠釋放流動性措施的內銀及內房股，當中內房股近月跑贏大市，投資銀行瑞信認為內房11月銷售有驚喜，當中大型內房首選中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)等。

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