全球經貿戰︰美國直指中國貿易體制與WTO「不兼容」

世界貿易組織(WTO)對美國貿易政策進行為期兩天的雙年度審查。外電引述美國貿易副代表Dennis Shea表示，中國的貿易體制與世貿組織規則「不兼容」。



Shea批評中國對待經濟和貿易時所採取的國家主導、重商主義的做法。他稱，中國的行為，與其他成員國明確設想和遵循的開放、基於市場的做法、及與世貿的根本原則背道而馳。他並指，美國原本更傾向於在世貿針對中國的貿易行為，但WTO不具備很好的條件來處理由中國構成的根本挑戰。



同一場合，歐盟駐世貿代表Marc Vanheukelen抨擊美國貿易政策造成世貿的危機和經濟增長風險。他表示，美國將關稅作為其新貿易政策的核心部分，並暗示貿易戰可以有贏家，正對WTO構成威脅；多邊貿易體系處於嚴重危機之中。



而中國駐世貿組織大使張向晨則認為，美國應該為貿易事務作承擔，美國的能力和責任要相稱。他批評特朗普以「國家安全」為由向中國鋼鋁徵稅，又逼令世貿的上訴機構停頓。又不點名批評美國，「大哥就應該如大哥般行事」，不能只看到自身的狹隘利益、為一己所慾而損害他人。



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