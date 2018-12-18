港股格局：陳炳強建議吼金礦股

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，隔晚(17日)美股雖然急挫，惟港股早前受貿易戰拖累已錄一定跌幅，相信不會再跟隨美股向下，料恒指維持在二萬六水平窄幅上落格局，建議投資者觀望中央經濟工作會議過後政策走向。



他表示，市場認為美國總統特朗普可能將美股表現與國家政策掛勾，若美股持續急挫，他在貿易戰態度上或會出現軟化，故認為美股急挫對港股並不完全是壞消息。



他續稱，美元及債息回落，但國際金價轉強，反映美國投資者避險情緒升溫；市場又預期聯儲局加息步伐會減慢，對強美元有抑制作用，料可推動金價呈反彈軌跡，投資者可多加留意黃金ETF及金礦股走勢，其中又以金礦股值博率較高。



對於股王騰訊(00700)走勢，他認為295港元水平短時間會有技術支持，但強調並非轉勢。



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