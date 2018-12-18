【即市分析】醫藥股趁反彈減磅？

美股風高浪急，不過港股中部分早前急跌的板塊跌勢有所放緩，其中醫藥股今日(周二)更借石藥集團(01093)有利好消息帶動而逆市反彈。可最新的國策利淡醫藥板塊，應該趁反彈減磅還是溝貨博一轉呢？(醫藥器械板塊追蹤：https://bit.ly/2xsCGVn )



從基本面睇，早前板塊反覆向下，主因是中央帶量採購的降價幅度超過市場預期，且市場憂慮政策有機會覆蓋至其他城市及藥物所政。



此外，近期多間大行因而發表報告，瑞信認為，藥物集中採購，顯示產品降價幅度高於市場預期，該行預計藥股板塊表現將會繼續向下。里昂則重申對製藥行業持保守看法，下調多隻藥股目標價。由此可見，無論大戶定散戶，皆對行業前景抱持較悲觀睇法，這從資金用腳投票，板塊走勢級級落可見一斑。



至於醫藥股今日反彈，主要受石藥集團獲糖尿藥開發權，股價逆市向好並帶起板塊氣氛所致。不過，板塊基本面仍弱，單憑一隻石藥，似難扭轉乾坤。



睇埋走勢，石藥即市升3.4%報11.98元，但日線圖仍維持反覆向下之勢，MACD維持熊叉，走勢仍淡。至於其他醫藥股近期仍以反覆向下為主，其中中國生物製藥(01177)、綠葉製藥(02186)及康臣葯業(01681)等股價昨日更創52周低，即市則分別升0.3至1.3%不等，而金斯瑞(01548)及中國中藥(00570)均升逾1%。



策略上，醫藥股股價短期雖有反彈，但估計為超賣後的技術反彈居多，投資者當下宜把握機會減磅甚至止蝕離場，暫不宜對板塊抱太大希望。

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