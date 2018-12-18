港元拆息︰1個月期升至2.38厘　續創十年新高

2018年12月18日 11:15
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息失守1厘，回落至0.94厘；1星期拆息報1.41厘；1個月期升至2.38厘，續創十年新高；3個月期報2.44厘。

    18/12/2018
    隔夜 0.94286厘
    1星期 1.41036厘
    2星期 2.55321厘
    1個月 2.38393厘
    2個月 2.37304厘
    3個月 2.44179厘
    6個月 2.49107厘
    12個月 2.76912厘

    17/12/2018
    隔夜 1.22607厘
    1星期 1.40929厘
    2星期 1.64393厘
    1個月 2.31768厘
    2個月 2.31500厘
    3個月 2.40536厘
    6個月 2.46929厘
    12個月 2.76321厘
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