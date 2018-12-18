港元拆息︰1個月期升至2.38厘　續創十年新高

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息失守1厘，回落至0.94厘；1星期拆息報1.41厘；1個月期升至2.38厘，續創十年新高；3個月期報2.44厘。



18/12/2018

隔夜 0.94286厘

1星期 1.41036厘

2星期 2.55321厘

1個月 2.38393厘

2個月 2.37304厘

3個月 2.44179厘

6個月 2.49107厘

12個月 2.76912厘



17/12/2018

隔夜 1.22607厘

1星期 1.40929厘

2星期 1.64393厘

1個月 2.31768厘

2個月 2.31500厘

3個月 2.40536厘

6個月 2.46929厘

12個月 2.76321厘

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