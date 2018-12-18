香港HMV近期續遭債權人入稟追討欠租及欠債

經營25年的香港HMV零售清盤早已有迹可尋。母公司HMV數碼早前已預警，公司零售業務可能會進行未來計劃，但不限於重組、投資、清盤和出售，主要是過去數月在香港的HMV零售業務受到高昂租金、潛在訴訟、本地消費者意欲下降及電子商務全球興起等多方面圍困，以致HMV零售業務一直停滯不前。



事實上，HMV數碼近日亦捲入官司，財務公司利星行信貸本月初入稟高院，向HMV數碼以及另外兩間由主席蕭定一出任董事的公司追討一筆按揭貸款，涉及扺押品為港島布力徑25號的洋房連兩個車位。HMV數碼昨晚(17日)亦發公告稱，有關物業正在市場放售。



至於現時自願清盤的集團附屬HMV零售(HMV Marketing Limited)自11月開始遭不同的債權人入稟追債，當中包括HMV的銅鑼灣旗艦店、中環和九龍灣分店的欠租以及貨款等。最近一宗是環球唱片上周入稟區域法院追討貨款約50萬元及違反協議損失等。



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