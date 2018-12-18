人民幣Hibor：隔夜息企1.53厘 CNH及CNY曾報6.88
2018年12月18日 11:23
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.53厘，1星期拆息為2.57厘，2星期至6個月拆息報3.02至3.77厘，而12個月拆息在4厘以上。
18/12/2018
隔夜 1.53814厘
1星期 2.57467厘
2星期 3.02333厘
1個月 3.17633厘
2個月 3.40933厘
3個月 3.58967厘
6個月 3.77367厘
12個月 4.00433厘
17/12/2018
隔夜 1.54067厘
1星期 2.66500厘
2星期 3.08433厘
1個月 3.32033厘
2個月 3.54167厘
3個月 3.77233厘
6個月 3.91067厘
12個月 4.12967厘
人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)雙雙收復6.89，CNH由6.9016，回升至6.8872，最新報6.8923；CNY則由6.8959，升至6.8848，最新報6.8924。
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