【M18推薦】基建鐵路股短炒一轉

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：中央經濟會議將於本周中後期舉行，市場憧憬內地或推出國策支持實體經濟，基建鐵路股有追捧，中國鐵建(01186)即市創出11.14元的52周新高；中國中鐵(00390)及中國中車(01766)近期亦重拾升勢。



事實上，今年以來中美貿戰陰霾籠罩，內地經濟面對下行風險，穩槓桿將成政策主軸，而短線最有效的方式是增加基建投資。數據顯示，內地固定資產投資第三季以來增長提速，期內發改委審核的固定資產投資項目金額為第二季的4.8倍，亦是首季的2.6倍。



中鐵建自7月以來走勢呈一浪高於一浪，股價更已率先破頂升穿11元關口，料整固後有力再上一層樓，目標價先睇12.5元，10.2元支持不宜有失。至中鐵及中車股價相對落後，惟走勢亦現突破，短線值得趁低吼位跟進，跌穿前低位止蝕。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

