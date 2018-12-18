極其罕見！市場預計聯儲局會加息　歷史數據說「不」

12月19日聯儲局將在為期兩天的會議結束時宣布最新政策決定。彭博調查的89位經濟學家中，除兩位之外，其他人都預計將會加息。



在議息決定前夕，美國總統特朗普再喊話不要加息，白宮貿易顧問納瓦羅亦響應總統對聯儲局的批評，稱聯儲局如只為證明其不受政治壓力影響而加息是沒有道理的。「新債王」岡拉克也認同本周聯儲局不應該提高利率，理由包括對債市的擔憂。



事實上，近期美股表現慘淡，而回顧歷史，聯儲局在這個情況下加息極為罕見。自1980年以來，美國加息幾乎總是在股市上漲之際。如果聯儲局本周一如預期加息，這將是1994年以來首次在股市表現糟糕下收緊貨幣政策。目前，標普500指數成分股中有一半處於熊市，但一些重要經濟數據仍支持看漲股市的觀點。



Gluskin Sheff +Associates首席經濟學家兼策略師David Rosenberg表示，這使聯儲局陷入一個兩難境地，金融市場說「真的夠了」，但經濟數據暗示進一步收緊政策仍然適宜。



一些策略師認為，或許股市在釋放經濟數據尚未反映出的某種消息。他們相信，在中美貿易戰、英國退歐乃至全球增長放緩等種種因素都威脅美國經濟的情況下，3年來8次加息已經足夠。



瑞銀財富管理CIO Mark Haefele表示，看起來有加息的可能，但聯儲局表現出彈性迹象已經讓市場下調對2019年緊縮步伐的預期；聯儲局需要採取更鴿派的立場，以避免令金融市場失望。

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